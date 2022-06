Como ter uma mini adega em casa

Um ditado muito conhecido em latim, diz: In vino veritas. - No vinho, está a verdade . Seja qual for o motivo de este ditado ter nascido – o que nos deixa solto para imaginar muitas situações – a verdade do vinho é que esta é uma bebida muito apreciada há muito tempo. Companheiro secular dos reis da idade média, combustível para as festas no Olimpo e até mesmo exemplo para milagres em uma passagem bíblica (João 2-7), o vinho é sem dúvidas uma bebida muito apreciada desde os primórdios de sua fabricação.

Se há muito tempo o armazenamento de vinho no lar era sinônimo de grandes espaços reservados no porão, onde garrafas e barris se empilhavam no ambiente, hoje em dia o armazenamento da bebida foi modernizado e é possível encontrar diversas formas de ter uma mini adega em casa sem, necessariamente, ter que dedicar cômodos inteiros para a climatização da bebida. Pequenos climatizadores são encontrados no mercado e permitem que a bebida seja armazenada da melhor maneira possível. Do tamanho de frigobares, estes climatizadores ficam perfeitamente instalados em praticamente qualquer ambiente da casa e mantém as propriedades do vinho, deixando-o sempre saboroso para o consumo.

Além dos climatizadores existem diversas opções artesanais que incrementam os lares de formas originais e perfeitas. Geralmente deixados na cozinha, os suportes e pequenos nichos planejados de acordo com o tamanho das garrafas enfeitam e se adequam perfeitamente ao ambiente. Há ainda a possibilidade de o armazenamento ser feito em prateleiras suportes específicos que o mercado oferece. Entre os materiais mais utilizados estão a madeira e o inox que são utilizados para o armazenamento de 6, 12 ou mais vinhos, de acordo com o espaço disponível na casa.

O cuidado com o armazenamento do vinho deve ser feita de forma cuidadosa. Em climatizadores, as garrafas de vinho tinto devem ficar na temperatura de 15 a 18ºC, enquanto o vinho branco deve ser climatizado entre 10 e 12ºC e os espumantes em cerca de 8ºC. A inclinação ideal da garrafa é de 13 graus, o que permite que a rolha esteja sempre em contato com o vinho, armazenando borra no fundo da garrafa e mantendo a temperatura e propriedade essenciais da bebida.

Se um cuidado essencial ao servir o vinho é a harmonização destes com os pratos, na decoração da sua cozinha não deve ser diferente. Harmonizar os climatizadores ou suportes em meio ao ambiente deixará tudo perfeito. E para que você não erre na hora de aproveitar o bom gosto no ambiente, separamos para você 8 dicas especiais de como ter uma mini adega em casa. São dicas básicas para que o seu amor pelo vinho possa virar uma parte especial no seu lar. Venha conosco, aproveite cada dica e inspire-se!