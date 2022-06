Uma janela para a elegância

A integração de ambientes elevada ao seu máximo da elegância e da criatividade.

As estantes estão por todo o apartamento, conectando desde as salas até o ambiente do closet e escritório. Uma ideia genial e ousada com um efeito extraordinário. As estantes vazadas vão desenhando o estilo do ambiente e definindo a divisão dos cômodos de forma super moderna. A arquitetura atual investe nesse tipo de ambientes integrados com limites móveis e flexíveis. E aqui a tensão entre conexão e separação se faz de maneira lindíssima com o uso das estantes vazadas.