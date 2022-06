Como se livrar do que realmente não precisa em casa?

Às vezes, se livrar do que realmente não precisa em casa, não é uma tarefa fácil, pois exige disposição e muita força de vontade, claro, além de determinação. O importante é você tomar consciência daquilo que não é mais necessário e que apenas ocupa espaço. Afinal, durante nossa vida vamos nos acostumando a criar ligações fortes com bens materiais e com as pessoas. Eles fazem parte do universo, além de ajudar a constituir nossa identidade. No entanto, por vezes também causa dor e sofrimento, ao impedir você de seguir com seus objetivos, pois você acaba ficando preso ou com o sentimento de apego. Dizem por aí, que um dos truques para ser feliz é praticar o desapego, mas não leve o significado da palavra ao pé da letra, pois o desapego funciona para você se soltar e viver de uma forma livre – sentir a liberdade e a felicidade de estar no controle de si mesmo e da sua própria vida. Além disso, ter uma casa suave e com energia positiva.

Provavelmente você já leu muito na Internet: ’Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos’ – famosa citação de Fernando Teixeira de Andrade. Mas, não importa ou seja qual for seu sentimento – refletir sobre a frase pode ser libertador para você dar o primeiro passo e fazer uma faxina geral na sua casa e na sua alma. Por mais fácil que pareça na teoria é preciso colocar em prática, às vezes, não é tão simples, mas vale tentar.

Algumas vezes, ou muitas vezes o ser humano gera energia negativa devido ao apego que tem pelas coisas. E sofre porque não pode ter algo que idealizou, e na ânsia de ter aquilo gasta mais do que deveria. Você nunca pode esquecer que o que possuímos são apenas objetos, roupas, bens de consumo, mas sempre estamos nos questionando: até que ponto tal coisa me traz felicidade? Afinal, pode fazê-lo feliz durante algum tempo, e você vai procurar algo para substituir. Na realidade, torna-se você em um escravo, ou seja, sempre querendo mais e mais. Mas, para tudo tem o poder da transformação e mudança – abra espaço para o novo na sua casa e livre-se daquilo que ocupa demasiado espaço em sua vida. Confira as nossas dicas para você desapegar daquilo que você não precisa mais em sua casa ou em sua vida.