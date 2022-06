Reinvente as suas escadas!

Você nem precisa trocar a escada para dar um toque especial nessa peça de arquitetura de interiores. O corrimão pode ganhar destaque, leveza, delicadeza e originalidade com vidro trabalhado com figuras, neste caso árvores no inverno no modelo que ganhou o nome de White Tree. Combinada com a madeira clara do corrimão e dos degraus, a estrutura é de uma suavidade ímpar, perfeita para casas claras, com predominância do branco e da madeira. As cúpulas brancas com interior dourado complementam a iluminação da passagem para o andar de cima. O ambiente é de sonho.