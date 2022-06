Decore o seu quarto com a cor do seu signo!

As cores têm grande influência em nossa vida. Embora muitas vezes não nos demos conta desta verdade, as cores podem transmitir sentimentos e, por consequência transmitem energia no lar. Decorar respeitando a harmonização das cores e, principalmente a influência que elas refletem na sua personalidade, pode ser uma forma eficaz de deixar o seu ambiente sempre mais alegre. Outra influência em que muitas pessoas acreditam é quanto aos signos do zodíaco. Personalidades, manias, preferências e outras coisas referentes ao comportamento são atribuídas ao signo sobre o qual a pessoa nasceu. Existem variações de influências por parte do conjunto astrológico, como ascendência, descendência e outras combinações que direcionam a personalidade da pessoa. Nem todas as pessoas do mesmo signo pensam e agem de forma igual e isto pode ser explicado pelo mapa astrológico de cada uma – o mapa astrológico é um conjunto de estudos sobre os elementos que regem a vida de uma pessoa de acordo com os elementos naturais, conjunção zodíaco, data e hora de nascimento.

Não é preciso ser um mergulhador do assunto para entender que algumas destas influências coincidem com os aspectos gerais de nosso comportamento. Há quem afirme sem dúvidas que virgem é o signo da organização, assim como escorpião é o signo das paixões. Para cada direção destes comportamentos, uma cor é eleita como referência. Associar estas combinações na decoração do seu lar pode ser uma forma de trabalhar a harmonização dos elementos que fazem parte do seu ambiente. A decoração com as cores não quer dizer que um ambiente deva ser completamente colorido com aquela determinada cor, mas sim, que um elemento de destaque na decoração possa ser da cor que você elegeu para ter mais peso no ambiente. É uma questão de organização e preferência, que sabemos, você domina muito bem.

Para trazer as somas de cores que presentam a influência de cada signo na decoração do seu quarto, trouxemos alguns projetos maravilhosos desenvolvidos por grandes profissionais homify ao redor do mundo. Esta seleção são apenas sugestões separadas para você, caso realmente simpatize com aquela determinada cor, no entanto, quem faz a regra na sua decoração será sempre você. Não se intimide caso tenha gostado de um quarto com cores que nada têm a ver com a sugerida para o seu signo. O que nós queremos é deixar dicas de decoração para que o seu lar tenha sempre ideias lindas para deixar você cada vez mais feliz.

Aproveite!