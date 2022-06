Como adicionar cadeiras modernas na sua casa?

Ao adicionar cadeiras modernas à decoração de um cômodo, você está agregando estilo e personalidade ao seu lar. Para começar com o pé direito, se desprenda dos padrões e das combinações onde tudo tem que seguir o mesmo estilo. Decorar uma sala com diferentes estilos de mobiliário, cores e padrões pode ser elegante e atual. Claro que essa também não é a tarefa mais fácil de todas, mas o resultado que se pode ter adicionando cadeiras modernas e cheias de estilo para seu ambiente vale todo o esforço!

Detalhes fora do padrão e peças inusitadas são capazes de transformar sua casa em um local único e inesquecível para quem visitá-la. Incorporar uma cadeira com um design ousado ou com um toque contemporâneo em uma sala tradicional pode ser a resposta para muitos ambientes com o décor inacabado.

Cadeiras modernas ou icônicas apareceram por volta de 1940 e são consideradas elementos artísticos ou atuais até os dias de hoje.

Peças como uma poltrona Eames em sua sala de estar tradicional sempre vão deixar o ambiente descontraído e com um toque lúdico. Poltronas vintages que vieram da casa da avó em um quarto moderno e minimalista vão dar um toque íntimo e delicado. As possibilidades para compor ambientes com cadeiras inusitadas e modernas são muitas. Continue no post para ficar por dentro de mais dicas!