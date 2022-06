Quadros lindos para quartos de bebê

O quarto do seu bebê deve ser o cômodo mais gostoso da casa, uma vez que é nele que você vai passar boa parte do tempo cuidando e ninando o seu pequeno. É um lugar de descanso, onde as energias gastas ao longo do dia podem ser recarregadas para começar tudo de novo.

Você está começando a se preparar para se jogar de cabeça no desafio de decorar este adorável e especial espaço? Uma boa forma de começar a criar um bom clima é com o uso de quadros como objetos decorativos.

O espaço pode sair do comum e virar um lugar novo, que seja fonte de inspiração e criatividade para as suas crianças. No entanto, os pais tem que estar dispostos a sair do óbvio e quebrar alguns paradigmas.

Pode-se misturar cores e texturas, criando um campo fértil para os pequenos desenvolverem a imaginação. Aqui nós selecionamos algumas possibilidades de estilo e idéias para te inspirar na hora de começar a escolher os artefatos que vão compor o quartinho do seu amado.