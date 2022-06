Poltronas perfeitas para sala de estar

As poltronas desta sala de estar segue a tendência de todo o ambiente, com estampa psicodélica, embora em tom monocromático. A estrutura em madeira das poltronas se harmoniza com o piso no mesmo material e o aparador, onde diversos objetos vintage são exibidos. Colocadas ao lado de um antigo toca-disco dos anos 1960, as poltronas têm linhas suaves e arredondadas, que contrastam com o aparelho, assim como com os quadros retangulares acima do aparador. Para completar, as esculturas de animais com pedestal preto nas laterais do aparador acabam por realçar as poltronas claras.