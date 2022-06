Reforma milagrosa: renovação total!

A nova sala de estar mal pode ser reconhecida como a mesma da foto anterior. Tudo, e quando falamos tudo, não estamos exagerando, tudo mesmo foi alterado. O piso, o revestimento das paredes, o layout, a iluminação, as esquadrias das janelas e as portas. A sala de estar ganhou espaço e futuro. As grandes janelas de vidro ampliam a perspectiva e permitem a maior entrada de luz. Com esse novo design, a decoração com certeza fica mais fácil. Embora não possuímos uma foto com a sala decorada, podemos imaginar, pelo layout promissor, um resultado fantástico.