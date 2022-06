Deixe sua casa com uma nova aparência com tapetes e cortinas!

Não existe um melhor lugar para colocar o tapete, mas se você optar por sofás e cortinas lisos, o tapete pode ter algumas estampas, ou formas geométricas. Ao contrário, se o sofá for mais colorido, ou com estampas deve-se dar preferência para tapetes com cores mais neutras e lisas.

É importante que o tamanho do tapete seja proporcional ao ambiente, no mínimo, o tapete deve ser do tamanho do sofá. Recomenda-se que sejam reservados alguns centímetros do tapete, para ser colocado debaixo do sofá, não devendo ser uma regra, mas apenas uma sugestão para proporcionar um visual mais agradável, além de evitar que ele cause acidentes, como escorregões.