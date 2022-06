Decore sua casa com os livros!

Você ainda pode diferenciar a decoração em cores, tamanhos, até a escolha pela disposição dos livros na horizontal ou vertical podem agregar algo de diferente no seu ambiente. Uma pilha de livros dispostos horizontalmente podem virar um apoio para um abajur, por exemplo, ou com a colocação de uma peça de vidro, quem sabe uma mesinha de centro? Liberte os velhos e empoeirados livros de receitas guardados dentro dos armários, sua cozinha também merece toda a graciosidade da decoração com livros! As oportunidades são múltiplas, é só usar e abusar da criatividade e deixar tudo à vista.