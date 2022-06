Ideias fabulosas para banheiros pequenos

Tamanho não é documento para quem tem boas ideias de decoração e aproveitamento de espaços. Principalmente nos banheiros! Esse cômodo precisa ser muito bem pensado e planejado, pois, infelizmente, costumam ter pouco espaço para tamanha necessidade. Os banheiros, em grande parte dos apartamentos e até das casas, geralmente não possuem muito espaço. Nesse momento entra a mestria da organização e distribuição dos móveis. O toque final fica por conta da decoração cuidadosa, claro.

Mesmo com pouco espaço é possível maximizar e otimizar o ambiente de banheiros pequenos. Confira nossa seleção de banheiros pequenos com as melhores dicas e truques para ganhar espaço e estilo!