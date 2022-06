Um toque de madeira nunca é demais

Tocar em um móvel de madeira é sentir um pouco mais da energia daquela peça. E trazer a energia de elementos naturais para o lar, nunca é demais. A madeira é já há muito tempo a principal matéria prima para os móveis do lar. Desde o início da história humana é com ela que as cavernas e casas dos nossos antepassados ficavam um pouco mais confortáveis, tendo nos elementos de madeira o apoio necessário para os momentos de descanso e trabalho no lar. Com o passar do tempo e a evolução das habilidades, transformar as peças de madeiras em objetos cada vez mais detalhados e confeccionados com perfeição, vem sendo o trabalho de profissionais que se dedicam a esta produção. A especialização nas técnicas de marcenaria e carpintaria passaram por séculos de aprimoramento e foram trazidos pelos portugueses ao Brasil. Já nas primeiras ancoragens em praias brasileiras, os portugueses trouxeram consigo móveis de Lisboa conhecidos por sua excelente estrutura e beleza no acabamento. Estes móveis foram espalhados pelo país, fizeram parte da cultura decorativa e abriram espaços para outras possibilidades.

Após o período colonial, já a partir das primeiras décadas do século XX, a decoração com móveis ganhou novas sutilezas, com desenhos mais finos e estruturas mais leves. A troca na decoração foi realizada com o passar dos anos e os estilos decorativos com estas peças foram cada vez mais aprimorados. As pesadas peças portuguesas deram espaços para o toque de modernidade de novos itens que ganharam cada vez mais o gosto do brasileiro.

Hoje em dia, apesar de a qualidade ter caído com a introdução da madeira compensada no mercado, é praticamente certo que ao entrar no lar de uma pessoa, exista ao menos um móvel com decoração em madeira maciça. Esta escolha, feita não só pelos brasileiros, mas por pessoas de todo o mundo, trazem uma infinidade de possibilidades que fazem desta escolha continuar sendo a mais bela e confiável possível, mesmo com a produção de outros materiais que garantem segurança e durabilidade. O reinado da madeira está certamente assegurado por muito tempo ainda – claro, se o uso consciente da matéria prima for feito.

Seguindo esta ideia, trouxemos alguns exemplos de o porque você deve apostar na madeira para dar um pequeno ou grande toque na decoração do seu lar. Temos a certeza que você conhece todas as vantagens desta escolha e irá amar descobrir cada vez mais as novas tendências em decorações com este elemento.

Venha conosco, escolha a sua decoração preferida e inspire-se!