Apê incrível com décor cosmopolita

A cozinha conta com armários planejados e materiais de acabamentos nobres e resistentes. A bancada da cozinha é revestida de granito, na cor preta, combinando com o piso de porcelanato, também de cor preta, enquanto as paredes junto a bancada são revestidas de ladrilhos com desenhos e cor lilás predominante. Esta combinação de preto e lilás dá identidade à cozinha e um toque de elegância e despojamento. As superfícies brilhantes dos acessórios em inox, fogão, geladeira e coifa, complementam a paleta de cores.