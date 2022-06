8 motivos para amar ainda mais sua cozinha!

Ser feliz na cozinha é um sabor que nos acompanha ao longo da vida. Quando pequenos, o cheirinho doce de um bolo sendo preparado para ir ao forno era especial. Os aventais com marcas de farinhas de trigo e outras misturas, as tigelas deixadas sobre a pia, a vontade de antecipar o sabor ao tocar a ponta do dedo na massa ainda crua, com as raspinhas deixadas nos potes de preparo. E os doces? Acompanhar o preparo de cada pedacinho, vê-los indo ao forno ou geladeira e sentir a ansiedade de ganhar o primeiro pedaço. Depois da infância, a juventude com os primeiros passos na cozinha: o primeiro arroz queimado, a primeira dificuldade em escolher os temperos mais frescos, o mousse que ficou quase no ponto certo. E depois disso, na idade adulta, as tentativas de seguir os livros e vídeos de receita que nos enchem de água na boca e juram serem fáceis no passo a passo e que, bem… nem sempre são sinônimos de acertos completos.

Se na cozinha passamos por tantas histórias regadas aos aromas que nos enchem de curiosidade no abre e fecha da geladeira, no brindar dos copos e na preguiça da louça na pia, certamente não faltam motivos para amar este cômodo tão carinhoso na casa e deixar uma série de motivos para dizer o porque amamos tanto este espaço. Mas, para nós, enfeitar o lugar que você ama é sempre uma atividade deliciosa. Trazer aqui as sugestões para que você possa ser feliz de todas as formas, entre talheres e copos, entre pratos e preparos, entre os aromas frescos e o fogo brando, é uma atividade mais do que prazerosa ao pensar que desta forma, você estará sendo ainda mais feliz em seu lar.

E estas sugestões vêm nas mais diversas formas, nas ideias mais singelas para que você possa amar ainda mais a sua cozinha. Composições de utensílios, organizações de eletrodomésticos, facilidades para o dia a dia. Ideias que fazem diferença para facilitar a sua vida. Afinal, esta é sempre a nossa busca.

Por isso, você que já está sempre acostumado a vir conosco em busca de soluções excelentes para o seu lar, novamente é convidado para entrarmos juntos em diversos ambientes diferentes. Locais que servirão de referência para o seu lar e que foram projetados por alguns dos melhores profissionais do mundo. Aproveite cada dica, anote as novas ideias que surgirem e veja como é fácil amar um dos cantos mais queridos da casa e se inspirar ainda mais!