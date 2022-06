Apê metropolitano com vista sensacional!

A vida na cidade grande, muitas vezes significa espaço limitado e um grau elevado de agitação no cotidiano. Corremos para todos os lados, enfrentamos trânsito, espaços lotados, agitação urbana… E ao final do dia, tudo o que mais queremos é apenas nos acomodar no aconchego delicioso do nosso próprio lar.

A fim de proporcionar essa sensação de acolhimento e bem estar em meio a uma localidade privilegiada e cheia de atrativos urbanos, as profissionais do escritório brasileiro VZ Arquitetas, procuraram estruturar um projeto delicado, com uma bela vista para a cidade para ser aproveitada através de interiores modernos e práticos que facilitam completamente o dia-a-dia.

O homify hoje nos conduzirá por um passeio através deste apartamento cuja inspiração inteligente servirá de modelo para qualquer ambiente que também busque este tom de refúgio moderno em meio ao caos das grandes metrópoles. Localizado em João Pessoa, na Paraíba, seus espaços referenciam uma capital à beira-mar que tem o grande mérito de ser um dos principais centros econômicos e financeiros do Estado. E para acompanhar este luxo urbano, nada como um design de interiores perfeito e na medida, que chega até nós através das lentes do fotógrafo Lyssandro Silveira.

Vamos dar uma olhada?!