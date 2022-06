Apartamento renovado em pura elegância!

Conheceremos hoje um apartamento encantador localizado na urbana e belíssima João Pessoa, capital da Paraíba e palco para um cenário bem brasileiro de cidade à beira mar. As responsáveis pelo projeto são da equipe da AC Arquitetura, escritório especializado que realiza esta obra cuidadosa e completa.

Para começar o projeto de design de interiores e reforma deste apartamento, procurou-se por realizar sua concepção totalmente vinculada com uma conversa estreita entre clientes e profissionais, com o objetivo de conhecer todas as reais necessidades, condições e pretensões para o espaço. Observou-se que cada canto tinha um grande potencial, onde seus espaços pediam por mãos precisas e linhas marcantes.

A escolha então aproximou-se de uma paleta de cores bem marcada, nos tons neutros e sóbrios, que denotam clareza, ordem e frescor. Desta forma, os tons de preto, nude, branco e madeira, incorporados em diferentes texturas e superfícies, valorizaram totalmente os ambientes. O resultado, como veremos a seguir, aponta para interiores de linhas contemporâneas, grandes planos horizontais, muito conforto e uma elegância inconfundível.

E para completar, os objetos e detalhes decorativos coroam estes espaços, a fim de deixá-los ainda mais personalizados e agradáveis. As sócias arquitetas Andreia Julinda Guedes Becker e Camila Soares de Oliveira, certamente souberam tocar o centro da questão, renovando este apartamento de forma definitiva e proporcionando aos moradores uma atmosfera de bem-estar e sofisticação. Vale a pena conhecer!