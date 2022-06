Como planejar sua cozinha

Uma atenção fundamental no momento de decorar sua cozinha, é atentar-se quanto ao formato planejado para a mesma. Mesmo com soluções que funcionam com multifunções em pequenos ambientes, ou móveis que trazem incrementos nos locais, é preciso estar atento para não ser redundante nas escolhas. Uma ótima dica neste momento, é contar com a presença de profissionais experientes que deem soluções em móveis projetados, especialmente em cozinhas de formatos com dimensões não exatas. Uma boa dica é desenhar a planta do espaço e imaginar a configuração desejada de acordo com o tamanho dos móveis e eletrodomésticos. No entanto, lembre-se de dar originalidade ao ambiente e deixá-lo com o seu jeito.