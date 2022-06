Quais são as melhores cores para a cozinha?

Basicamente, qualquer cor pode ser utilizada na cozinha. O que vai fazer diferença é a variedade e a intensidade, considerando o estilo e o tamanho do ambiente.

Por exemplo, se você tem uma cozinha pequena, não é recomendado utilizar excesso de cores fortes e vibrantes. Isso resultaria em um cansaço visual e a sensação de desorganização. Então, pode sim usar cores e elementos mais ousados, entretanto, na proporção equilibrada.

Se gosta muito de vermelho vivo, escolha uma das paredes e alguns elementos pontuais para receberem essa cor, enquanto as outras paredes e móveis grande ficam com cores neutras.

Já se sonha com um mobiliário preto ou colorido, as paredes e o piso vão ficar melhores em cores neutras,bem como os eletros e outros detalhes decorativos. Também deve haver boa iluminação no teto e vindo das janelas para clarear o ambiente. O segredo está no equilíbrio.

No caso de cozinhas grandes, há mais liberdade para uso de cores de armário de cozinha, de parede, de cadeiras e maior quantidade objetos decorativos. Mesmo assim, eles precisam estar em harmonia para que se obtenha um ambiente visualmente confortável. Tenha a certeza de que isso faz toda diferença no dia a dia, quando você nem percebe a quantidade de horas que passa nesse cômodo da casa.

Para ter esse equilíbrio, além de utilizar cores neutras para contrapor as cores vivas, as dicas dos profissionais são de utilizar os principais métodos de combinação de cores. São eles, as combinações de cores análogas e as complementares.

Ou seja, você deve consultar um círculo cromático, que contém uma sequência com as cores primárias, secundárias e terciárias. Então, fica mais fácil saber combinar as cores complementares, que são aquelas que estão posicionadas em sentido oposto no círculo, ou as cores análogas, que estão uma ao lado da outra no círculo.

Essa é a dica básica. Então, quando conseguir fazer essas primeiras combinações, poderá partir para outras mais ousadas. Mas agora, a melhor ideia é ver exemplos aplicados dessas variações de combinações para que você entenda melhor e inspire-se.