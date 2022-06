O loft dos sonhos

A espacialidade imponente, devido ao pé-direito de 4 metros e à integração dos ambientes, impressiona quem acessa o living room do loft e se depara em seguida com um projeto de iluminação difusa e intimista, que busca valorizar os móveis e acessórios que compõem sua decoração, inspirada no movimento art déco, que surgiu da fusão de movimentos artísticos do início do século XX, tais como Cubismo, Construtivismo, Modernismo, Bauhaus, Art Nouveau e Futurismo, e teve seu auge entre os anos 1910 e 1939. O art déco se valia principalmente de linhas retas ou esféricas, das figuras geométricas e do desenho de natureza abstrata. Percebemos estas referências estéticas em diversos elementos, como nas divisórias permeáveis de madeira, com vazios circulares, ao fundo, e na estante suspensa com seus nichos cúbicos e modulados, que dão um toque de elegância e sofisticação ao ambiente.