Duplex paulista tem 10 grandes ideias para te inspirar

Na sala de TV, elementos em marcenaria tornam o ambiente mais agradável e aconchegante. Além do painel de madeira, uma estante em L , com compartimentos fechados e nichos abertos, na cor azul, construída sob medida sobre a bancada de concreto aparente e elevada do chão, serve de suporte para as peças decorativas do acervo particular dos proprietários, coletadas por eles em suas viagens pelo mundo. Elementos em tecelagem complementam a decoração, como as cortinas na cor bege e o tapete, na cor cinza, de Nani Chinellato. Os janelões garantem a luminosidade natural o dia todo.