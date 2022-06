Jovem e colorido: esse apê em SP vai te encantar

A identidade própria da cozinha fica por conta do revestimento cerâmico sortido, com diversas peças de desenhos variados, que formam uma espécie de colcha de retalhos, mas feita de ladrilhos, e do revestimento em granito, na cor vermelha, da parte superior da pia, que dão um toque de tradição e criam um ambiente vibrante e despojado. Os armários superiores brancos, que combinam com o forro, e os armários inferiores em madeira, que combinam com o piso, na cor tabaco, complementam a decoração do ambiente, que ainda conta com diversos acessórios revestidos em inox.