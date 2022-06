Casa 4 estações

As condições climáticas do lugar são o primeiro fator a ser considerado pelo projeto arquitetônico e de interiores, afinal de contas, a residência deve se adaptar ao clima e resistir às adversidades de maneira a proporcionar condições ótimas de conforto aos seus ocupantes e resistência às intemperes. O clima litorâneo é sempre um ambiente hostil, devido à combinação de umidade e salinidade. Portanto, certos materiais não suportam as condições climáticas do litoral. Por esta razão, este projeto, assinado por Babi Teixeira, visando o conforto dos moradores e a durabilidade dos materiais, priorizou a escolha de materiais resistentes e objetos de materiais naturais e resistentes às intemperes, como a madeira, bambu e tecidos. A decoração portanto resultou em um ambiente rústico e despojado, com acessórios inusitados, como objetos artesanais indígenas, que valorizam a cultura regional e o talento artesanal destes povos.

Confira a seguir mais detalhes e imagens da Casa Praia, que combina madeira, tijolos à vista, vidro e superfícies brancas, cuja neutralidade realça o protagonismo da paisagem natural dos jardins que circundam a residência.