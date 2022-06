Cozinhas americanas: funcionais e atemporais

Neste apartamento compacto, cujo projeto de interiores é autoria do estúdio DWG Arquitetura e Interiores Ltda, a cozinha americana proporcionou melhor aproveitamento do espaço e sua integração com o living tornou-a mais ampla e confortável. Os armários na cor cinza combinam com o revestimento cimentício das paredes e com os acessórios em inox, como a geladeira. A bancada em madeira, que divide a cozinha do living, serve como barzinho e para refeições rápidas e informais e complementa a decoração do ambiente, despojado e sofisticado.