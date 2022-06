12 fachadas extraordinárias para impressionar

Obviamente, um projeto arquitetônico materializa o desejo de alguém em satisfazer suas necessidades. Neste projeto, os proprietários desejam um lugar para desfrutar os fins de semanas e feriados na cidade, ao invés de encararem longas horas no trânsito em direção ao litoral. Portanto, para que os moradores tivessem um lugar para desfrutar a natureza e o sol, a casa foi elevada do chão para que um denso jardim tropical ocupasse quase todo o terreno e recriasse a atmosfera de uma casa de campo, mesmo estando localizada no centro da metrópole paulistana. Para contornar o problema do sombreamento das construções vizinhas no lote, a piscina e o solário foram elevados a uma altura de seis metros, proporcionando sol abundante e ainda uma vista incrível para os prédios do centro da cidade. A fachada da residência é portanto composta de dois volumes suspensos, o volume da piscina em concreto aparente e volume da residência revestido com painéis de vidro e de madeira, além do jardim com mais de 40 espécies que ornamenta o espaço no nível térreo.