Decore o quarto pelo Feng Shui

Pelo Feng Shui, deve-se evitar branco total ou preto e branco. As cores mais indicadas são os tons suaves, como azul, lilás, verde e rosa. Mas o Feng Shui também oferece a possibilidade de se usar as cores conforme os elementos da natureza. Assim, sempre em doses pequenas, pode-se usar as cores do elemento fogo, que invoca paixão e romance: vermelho, laranja, violeta, rosa e amarelo intenso. já as cores do elemento terra, amarelo claro e bege, ajudam a criar proteção, sustento e estabilidade nos relacionamentos. Por sua vez, as cores do elemento metal, cinza e branco, trazem claridade, nitidez e precisão, além de ajudar a viver a vida com leveza. E as cores pastéis agregam paz e serenidade ao quarto para uma boa noite de sono: aposte no azul claro, no rosa claro, no verde claro e no violeta claro em torno de todo o quarto.