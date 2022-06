Como cultivar espaços floridos em casa

Nada é mais transformador do que as flores. Nelas, percebemos o poder de mudança da natureza. E, nada melhor do que vivenciarmos isto dentro da nossa própria casa. Aproveitar os cômodos da casa para utilizar com decoração de flores é uma oportunidade possível graças a fácil adaptação de muitas espécies no ambiente interno.

Além de embelezar e perfumar o ambiente, as flores trazem mais vida na decoração de interiores. O cuidado com as plantas é um benefício terapêutico e pode servir como educador para crianças. Ter um espaço para dedicar a este benefício é uma boa oportunidade de passar por excelentes experiências que somente as transformações e fases da vida de uma planta podem trazer.

Realizar a floricultura, ou seja, a cultura no cultivo de flores, é uma possibilidade mais possível do que a maioria das pessoas pensam. Neste Livro de Ideias, apresentaremos as possibilidades de cultivo de flores no ambiente interno e como você pode ter ótimas inspirações para ter uma pequena floricultura de qualquer tamanho: seja na decoração da sua cozinha ou em um espaço dedicado para o cultivo. Aproveite as dicas e deixe nossos profissionais florescerem boas inspirações no seu lar!