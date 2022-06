Passagem secreta

Todos nós estamos acostumados a chegar a nossas casas e olharmos diretamente para o portão e em seguida para a porta de entrada, que dá acesso ao interior da residência. Afinal, nos acostumamos a imaginar o espaço habitável como um objeto, composto de paredes, portas, janelas e cobertura, que repousa sobre um terreno qualquer. Mas o que aconteceria se você chegasse à sua casa e ao invés de paredes ou da porta de entrada, você se deparasse apenas com uma chaminé, grama e um plano inclinado, revestido de telhas metálicas? Na verdade, o que acontece quando ocultamos a essência da casa e desmaterializamos seus elementos construtivos?

Parece impossível imaginar uma casa assim, mas os arquitetos do estúdio Ferraro Habitat, em parceria com o Grupo Taba, composto por Jander de Amorim, Evandro de Oliveira, Eduardo Giovanni e Diego Caiado, conceberam uma casa completamente oculta na paisagem natural, adaptada e integrada ao terreno de declive acentuado, cujo único elemento visível no nível do solo, no pavimento térreo, é o telhado.

A Casa da Floresta está localizada na praia da Joaquina, na cidade de Florianópolis, e é rodeada portanto pelas árvores nativas e pela paisagem natural e paradisíaca de um dos lugares mais bonitos do litoral brasileiro. Por esta e outras razões, o projeto buscou harmonizar sua presença no entorno através do uso intensivo de materiais naturais, como a madeira e a pedra, ou do vidro, material que tem sua presença suavizada devido a sua transparência. O resultado é um objeto mimetizado na natureza, que evidencia justamente o protagonismo da natureza e seus espetáculos visuais deslumbrantes.

Convidamos você a conferir maiores detalhes e informações da Casa da Floresta, um projeto surpreendente e que evidencia a possibilidade de conciliação entre o espaço habitável humano e a natureza.