Casa mágica

No living room fica evidente a proposta do projeto de interiores de combinar materiais de revestimento nobres e de qualidades estéticas marcantes com peças de mobiliário de prestígio internacional e design atemporal. Além do piso de madeira, que cobre todo o piso do ambiente, realçando a sensação de integração e de aconchego, um painel de madeira nogueira americana destaca-se pelo contraste com as superfícies brancas e foscas e pelas qualidades únicas e nobres da madeira, tornando o ambiente mais agradável e elegante. Uma ampla tela, com pintura abstrata em preto e branco complementa a decoração do ambiente.