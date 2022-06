Cortinas fantásticas para salas de estar

Em geral as cortinas têm a função primordial de prover privacidade e diminuir a intensidade da luminosidade nos ambientes em determinadas horas. Neste projeto, assinado pelo estúdio All 11 Arquitetura, as persianas, na cor branca, que combinam com as superfícies do piso, das paredes e do teto, funcionam como blackout, controlando a intensidade da luz natural, enquanto as cortinas na cor bege, que combinam com o tapete e os elementos em madeira, dão um toque de elegância e requinte ao ambiente.