Cores e Feng Shui

Sua casa está precisando de uma repaginada e de boas energias ao redor? Antes de começar a introduzir as cores, é muito importante saber o significado e as influências energéticas que elas podem ter dentro da sua residência. A adição de um elemento com determinado matiz pode fazer uma grande diferença na composição total e até mesmo no humor de quem vive no local.

De acordo com a teoria do Feng Shui, a paleta cromática deve ser testada e experimentada pelos moradores ou ocupantes de um determinado cômodo ou espaço. Cada pessoa tem um leque de referências e pode sentir as cores de jeitos variados. Desta maneira, é interessante que se avalie tudo antes. Principalmente, se as cores vão estar presentes na parede ou artigos caros ou grandes do mobiliário.

O resultado que as cores trazem para quem convive com elas pode ser energizante, calmante e repleto de significados ou emoções. Portanto, uma boa dica é escolher a cor de um cômodo fazendo uma lista das cores preferidas, prestando atenção nas sensações que cada cor pode despertar. Para começar o ano bem e da melhor maneira, renove as energias da sua casa com as cores corretas. Confira o post!