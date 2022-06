Clima fazendinha: inspire-se com o estilo country

O clima do campo é um estado de espírito. Respirar o ar puro, estar em meio à natureza, aos animais e a toda a simplicidade que caracterizam este clima, traz uma paz especial. O som dos pássaros, os móveis em madeira, o fogão caipira e tudo o que faz parte da doce rotina do interior são elementos que gostaríamos de ter por perto o tempo todo, ainda que estejamos em grandes cidades. Por isso, não é incomum encontrarmos em meio à correria das cidades, restaurantes caracterizados com clima e elementos da doce fazendinha, onde estão sabores únicos. O almoço servido no fogão de lenha e o berrante na parede acompanham os móveis de madeira, feitos quase artesanalmente, com design charmoso, atraindo uma grande quantidade de pessoas que não abrem mão deste clima. E, por não abrirem mão deste clima, as pessoas escolhem este tema para a decoração de suas residências. Seja country, campestre, rural ou rústico, o importante é aliar componentes da vida no interior no dia a dia da casa.

Por isso, hoje, nós da homify, traremos ótimas sugestões parar criar um delicioso clima de elementos da fazendinha do interior – que você tanto gosta, em meio ao seu doce lar. Estique-se na cadeira de balanço, lembre-se do interior com saudade e traga hoje mesmo este clima para sua casa!