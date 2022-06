10 aparadores belíssimos para salas de jantar

A decoração deste apartamento em São Conrado, no Rio de Janeiro, privilegia a claridade e os móveis neutros, harmonizando-os, no entanto, com móveis herdados da família. É o caso do aparador clássico de madeira clara desta imagem, que tem base simples e pés entalhados. A peça faz as vezes de bar, com uma bandeja com bebidas e copos. As flores, os quadros e o abajur são brancos, conferindo leveza e luz ao aparador.