Vida nova para casa chorizo argentina

A transformação é surpreendente! A mudança não foi tão drástica, tentando manter o máximo possível as características do passado glorioso da casa. Algumas janelas foram aumentadas, a fachada foi recuperada e a cor escolhida foi o ocre. Tudo sem ostentação para uma casa que fica diretamente para a rua. Por isso mesmo não era possível aumentar tanto as janelas. A discrição foi mantida. E a reforma pôde centrar-se no interior da casa.