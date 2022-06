Ideias para decoração de quartos

No quarto que faz parte do projeto do escritório AL11 Arquitetura, as cores claras e elementos clássicos predominam. O ambiente é composto por diversas texturas que conversam e harmonizam entre si. A cabeceira rouba a cena com seu longo e vasto comprimento. Os detalhes em matelassê dão um aspecto de conforto e aconchego.

O lustre pendente que faz par com a cabeceira, tem o poder de dar ainda mais charme e sofisticação para o cômodo. Os tons de marrom da cortina e do tapete neutralizam o jogo com seus tons mais fechados.