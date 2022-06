Beliches incríveis para quartos infantis

O quarto ao lado tem uma boa área para a disciplina e ordem dos artefatos que habitam o local. Com duas ou mais crianças convivendo juntas e dividindo o mesmo espaço, condições para o amadurecimento social serão aprendidas e desenvolvida por elas. Desde cedo, terão que lidar com a divisão de espaços e a se colocar no lugar do próximo.

O beliche segue o formato tradicional com escadinha em uma de suas extremidades. O material em branco se alia ao cinza das paredes e harmonizam com o chão de taco e demais itens do mobiliário.