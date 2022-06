15 dicas de decoração com móveis de madeira

Os móveis de madeira, como já mencionado, apresentam uma grande versatilidade e podem passar por processos de acabamento, a fim de adquirir novas texturas e cores. Uma técnica bastante empregada é a da pintura em laca, uma aplicação de resina sobre a madeira, que além de corrigir as imperfeições, cria superfícies polidas foscas ou brilhantes. Neste projeto, a cor preta dá unidade e personalidade ao ambientes. A mesa de centro retangular com acabamento em laca preta combina com a tela dupla do artista plástico Vik Muniz, que transformou uma imagem renascentista em quebra-cabeça, e com detalhes sofisticados como a luminária exuberante do designer Phillipe Starck.