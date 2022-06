Tapetes lindos para quartos de bebês

A concepção de decoração desse quartinho de bebê super charmoso e funcional foi desenvolvida pela equipe das arquitetas Maíra Queiroz e Vanessa Faller, do escritório Espaço do Traço Arquitetura, de Florianópolis. Chamado de Concept Baby tem uma área de 56,50m² e conta com um décor mais conceitual, voltado para atender às necessidades do bebe desde o nascimento com muitos recursos do universo neonatal à disposição dos pais. O uso abundante do preto é uma grande provocação. O bebê ainda não sofreu influência da cultura que inflige que preto é uma cor ameaçadora, pelo contrário, ele acabou de sair do escurinho do útero de sua mãe. Em oposição à seriedade do preto, a opção pelo degradê de tons azulados segue a tendência do ombré e lança mão do esmeralda. Por se tratar de um quarto infantil, a decoração e bem interativa e divertida. Um tapete que remete à grama e com uma amarelinha impressa é uma das estrelas desse cômodo primoroso.