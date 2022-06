Todas as fases: decoração para quartos dos filhos

Para a chegada do menino, nosso exemplo foi de quarto decorado é um cômodo que brinca com os contrastes de cores no conjunto berço+cômoda. Azul e amarelo foram as cores escolhidas para trazer o tom de diversão no quarto do pequeno. Feitos em madeira lavada, os móveis são o centro da atenção no quarto, que tem na parede pintada na cor laranja, o contraste com o piso e as demais paredes brancas. A escolha preferencial de iluminação também foi a natural, aproveitando a grande janela instalada. A pequena cama serve como descanso para os papais babões e serve como um confortável local para o pequenino brincar. Por fim, o adesivo com fitas de um pequeno barco, reforça o clima calmo que todo bebê precisa para ter noites bem tranquilas.