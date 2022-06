Ambientes decorados com plantas e flores

Machado de Assis, o importante escritor e jornalista brasileiro, escreveu na crônica Direito dos burros, a seguinte passagem: 'Ora, eu tenho rosas no meu jardim, rosas que cultivo com amor, que me querem bem, que me saúdam todas as manhãs com os seus melhores cheiros'. E, assim, estabeleceu um importante marco social do final do século XIX, o aparecimento dos jardins pessoais e domiciliares no Brasil.

A decoração de ambientes com flores e folhagem naturais verdes com certeza é um trunfo imprescindível na concepção do design de interiores. Adaptável literalmente para todos os cômodos e qualquer canto da casa, as flores proporcionam alegria, trazem a natureza para dentro do lar e deixam os lugares com uma essência gostosa no ar.

Independente do tipo de planta, das naturais às artificiais, passando pelas medicinais, as ervas, os temperos, as que precisam de mais ou menos água incluindo exposição à luz solar ou preferência por sombra, as plantinhas irão manter um paisagismo diferenciado e de muito bom gosto. Afinal, por serem curinga, harmonizam com qualquer teor de decoração.

Confira, então, 10 ambientes decorados com muito estilo em diferentes dependência de uma residência para você incrementar qualquer linguagem de décor que a homify separou especialmente para você nesse livro de ideias. Com esse recurso, será possível agregar muito charme no visual da sua moradia.