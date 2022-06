10 bancadas de banheiro maravilhosas

Esta bancada de banheiro faz parte do projeto de uma residência paulista, realizado pelo arquiteto Aquiles Nicolas Kilaris, no qual as ondas do mar do Rio de Janeiro serviram de inspiração. A sinuosidade da bancada deriva dessa relação com as praias cariocas. Novamente, a iluminação planejada, as louças brancas e o grande espelho contribuem para ampliar o banheiro e equilibrar a luz ali presente. Praticamente monocromática, esta bancada ganha um pouco de cor com produtos de beleza, vidros de perfume e flores.