Ideias para decoração de salas pequenas

Se o estilo que gostamos é aquele de inspiração mais moderna e atualizada, a decoração com almofadas também é mais do que bem vinda. Como neste projeto muito criterioso, que trabalhou o contraste de diferentes estilos de design combinados com as estampas fortes e a presença marcante do preto e branco. Aqui o fundo prateado do esquema de cores trás à vista um ambiente de puro requinte. Como exercício, podemos até imaginar esse canto sem as almofadas. Vejam que dará aquela sensação de que falta algo. É isso, estamos indo no caminho certo!