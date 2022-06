Ideias de buffets para salas de jantar

Assim que se popularizaram entre as famílias burguesas, no século XVIII, as salas de jantar, antes restritas à realeza e seus palácios, ganharam uma configuração que contemplava o uso de buffets de apoio e cristaleiras – além da mesa e cadeiras, obviamente. Passando por diferentes estilos e épocas, o buffet sobreviveu a gerações, chegando às residências contemporâneas trazendo consigo um perfume de outras décadas. Não dá para negar que os detalhes e rococós das peças em estilo clássico são encantadores. Mas também é comum encontrarmos móveis de estilo setentista, em linhas retas, ou com design retrô e coloridos, característicos da década de 60. Isso porque neste período o buffet ganhou repaginações ao sabor das tendências que imperavam durante esses anos. Há quem prefira livrar-se das fórmulas datadas e apostar em um móvel completamente atual, com desenho arrojado e execução com marcenaria especializada. Seja qual for o estilo, o buffet para sempre guardará a função de armazenar o aparelho de jantar e outras peças, sendo além de decorativo, muito útil.