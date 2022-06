Cozinhas modernas para fugir do óbvio

É impossível negar que essa cozinha seja parte do sonhos do público masculino amante da culinária e cerveja. Projetada com mobiliário de cores e formas neutras, ela é funcional e permite diversas formas de preparo de refeições. O exaustor e a churrasqueira possibilitam encontros regados a futebol e churrasco. O forno de pizza é praticamente um convite pronto para encontros noturnos com os amigos.

As banquetas em vinho dão um toque de cor e contraste no ambiente composto basicamente por tons de cinza vindos do granito e marrons vindo dos armários.