Mesa de centro, uma peça versátil

A madeira se alia ao vidro nas mesas de centro desta ampla sala de estar, que pede o móvel em dose dupla. A solidez da madeira é suavizada pela transparência do vidro, compondo um conjunto equilibrado com o sofá e poltronas brancas, as almofadas em preto e branco, o tapete claro e os pares de vasos igualmente claros que adornam as mesas de centro. Aqui as mesas de centro são essencialmente decorativas, trazendo a combinação de diferentes materiais para um ambiente quase monocromático.