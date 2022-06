O charme das piscinas de fibra

Casa com piscina. Essas três palavras fazem brilhar os olhos de muitas pessoas. É o desejo da maioria dos brasileiros. É o primeiro item na lista de muitos sonhadores de loterias. E com toda a razão. Ter uma casa com piscina é dispor de ter em casa um local para lazer, exercício e relaxamento.

Uma piscina vai além de elemento decorativo. É muitas vezes o local que substitui a praia – e, para muitos, entre praia e piscina, o segundo item ganha disparado. E isso explica-se quando pensamos na exclusividade, privacidade e liberdade em usufruir o local sempre que a vontade surgir. E a nossa dica deste Livro de Ideias é para quem deseja ou está pensando em qual o tipo de piscina é melhor ter, já que existem muitos tipos de materiais. Por isso, nosso assunto serão as piscinas de fibra.

As piscinas de fibra são as mais tradicionais do mercado. Com estruturas prontas e diversos designs diferentes, é possível, já na loja, escolher o modelo que irá melhor ficar adaptado ao local disponível. A grande vantagem da piscina de fibra em relação às piscinas feitas com outros materiais é, acima de tudo, o valor. Com o custo de compra mais baixo, não é difícil encontrar excelentes modelos por preços populares. Outras ótimas vantagens são quanto a manutenção: a superfície lisa facilita a limpeza, alta resistência mecânica, não possui emendas, não há qualquer possibilidade de ocorrer vazamentos e a instalação é relativamente rápida.

Com tantas vantagens assim, basta pensar no melhor modelo e transformar este sonho em realidade. Confira abaixo os projetos dos nossos profissionais e comece a planejar a sua!