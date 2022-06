O Brasil vai para Nova Iorque!

A sala de jantar foi posicionada propositalmente em frente a cozinha americana que se destaca o seu belo painel estampado feito de ladrilhos hidráulicos. A mesa de madeira com inovada sendo completada de um lado com um banco simples e do outro com três exemplares da famosa cadeira assinada pelo casal de designers Charles e Ray Eames. O piso de madeira encontrava-se em bom estado por isso foi mantido original. O foco do projeto era realmente transformar a área social e a cozinha em um lugar prático que facilitasse receber familiares e amigos. O que antes era um espaço separado hoje se tornou integrado facilitando a circulação pelo interior.