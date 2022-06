Casa inteligente

O acabamento do banheiro é impecável – os ladrilhos em cor cinza chumbo foram completados com uma parede da mesma cor e uma pia de cerâmica moderna. O pendente futurista com bolas iluminadas de LED são perfeitos para encantar todos que entram nesse banheiro. O delicado arranjo de flores se complementa com um sabonete líquido da L'occitane e com o difusor de aroma, com toalhinha para o rosto.