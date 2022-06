Objetos de decoração para a sala de estar

Objetos temáticos são excelentes para revelar a personalidade e os interesses das pessoas que habitam um espaço. Por exemplo, nesta sala de estar, projetada por Renata Romeiro Interiores em uma residência na paradisíaca Praia do Espelho, no litoral sul da Bahia, o assunto é mar, praia, pescaria. Por isso, as paredes recebem quadrinhos com motivo de peixes e instrumentos em madeira como remo. Na mesa de centro, simples e despojada, uma miniatura de barco afirma a importância desse universo marítimo no imaginário dos donos da casa. Natureza vista pela janela larga e vigas aparentes no teto completam a atmosfera praiana do ambiente.