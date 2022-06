As cadeiras que fizeram história

Em 1928, arquitetos Le Corbusier, P. Jeanneret e C. Perriand desenvolveram uma inovadora e marcante série de sofás e cadeiras, chamada de Grand Confort com a intenção de testar as possibilidades do metal tubular. O formato de cubo e a estrutura externa reta têm uma aparência séria e árida. No entanto, este artigo do mobiliário é uma peça que têm a capacidade de proporcionar extremo conforto a quem a utiliza. Esta poltrona pode funcionar bem em salas modernas e com uma decoração urbana. Ela também pode fazer harmonia em um local mais clássico, oferecendo contraste devido ao seu formato geométrico.